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Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе - Алиев

11:00 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию осенью этого года. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. <...> Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Азербайджан рассчитывает возвести аэропорты в Лачинском и Зангеланском районах в Нагорном Карабахе. Об этом также сообщил Ильхам Алиев.

"Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангелане. С учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангелан превратится в очень важный логистический центр", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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