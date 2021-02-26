Улучшения жизни в этом году ожидают лишь 20% россиян - опрос
14:12 26.02.2021 Источник: Интерфакс
Изменений в жизни в России к лучшему через полгода-год ждут 20% россиян, позитивных изменений в этой период для своей собственной жизни и жизни своей семьи ожидают почти треть сограждан (32%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Исследование показало, что почти каждый четвертый россиянин (23%) ждет в этот период изменений к худшему в жизни страны. Пессимистические ожидания для своей жизни испытывают 11% сограждан.
В свою очередь, 42% россиян не ждут через полгода-год каких-либо изменений в жизни страны. В отношении своей собственной жизни и жизни своих семей не ожидают каких-либо перемен более трети сограждан (39%), отмечают в ФОМ.
Всероссийский опрос был проведен 12-14 февраля 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.
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