США вновь призвали Россию освободить Алексея Навального
14:32 26.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти США вновь призвали Россию освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс. Ранее стало известно, что Навальный был этапирован из СИЗО-1, но куда не известно. Эхо Москвы
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