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Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники

16:00 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность о поставках в Киргизию зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников достигнута в ходе состоявшегося 24-25 февраля визита президента республики Садыра Жапарова в РФ. Об этом заявила в пятницу в Бишкеке пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек.

"Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности по поставкам в ближайшее время зенитных ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Киргизской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ", - сказала она.

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