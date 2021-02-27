В прошлом году объем продаж в гостиничном секторе Кипра упал на 56%
11:20 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно ее данным, в результате последствий пандемии упал оборот не только гостиничной индустрии, которая включает услуги размещения, питания, трансферов и организации развлекательных мероприятий, но также и сферы административных услуг (на 31%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (на 11%). Причинами падения являются введенные правительством острова карантинные ограничения в связи с пандемией.
Однако на этом фоне, наоборот, пошли в рост продажи в областях информационных и коммуникационных услуг и связи (на 2%), издательской деятельности (на 16%) и в особенности в сфере информационных технологий (на 65%). Последний из этих секторов вырос прежде всего из-за вынужденного перехода множества видов деятельности в режим онлайн и необходимости для населения соблюдать нормы социального дистанцирования.
Гостиничный сектор Кипра понес в минувшем году огромные потери на фоне сокращения туристического потока на остров, в сравнении с 2019 годом, на 84%. По предварительной оценке Статистической службы, распространенной в середине февраля, валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Кипр в 2020 году упал в стоимости на 5,05%.
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