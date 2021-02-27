Делая заявления о полуострове, США игнорируют мнение самих крымчан - Гемпель
14:00 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного в пятницу в преддверии седьмой годовщины возвращения Крыма в состав РФ, говорится, что Соединенные Штаты продолжают считать, что Крым вернулся в состав РФ якобы с "нарушением международного права", и никогда не признают полуостров российским.
"Смотрю на последние комментарии, которые исходят от высокопоставленных чиновников Украины, США и Европы - и поражаюсь. <...> Во всех этих разговорах, во всех информационных угрозах забывают о самих крымчанах. Но мне хочется сказать - уважаемые господа, если вы считаете себя демократическими странами, давайте вернемся к нашему референдуму и волеизъявлению самих крымчан. Тем более что Крым и исторически, и культурологически всегда тяготел к России, и это отрицать невозможно", - сказал Гемпель.
При этом, подчеркнул он, такие заявления являются "сотрясанием воздуха, которое не приводит к ожидаемому ими [западными политиками] результату".
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