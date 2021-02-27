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Глава Евросовета прибудет с визитом в Грузию 28 февраля

20:25 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Евросовета Шарль Мишель прибудет в Грузию с официальным визитом в воскресенье. Об этом в субботу сообщили в администрации президента страны.

"1 марта председатель Евросовета Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего состоится совместная пресс-конференция для прессы. Он посетит и оккупационную линию (границу с Южной Осетией - прим. ТАСС)", - заявила администрация Зурабишвили.

У главы Евросовета также запланированы переговоры с представителями политических партий, главой парламента Арчилом Талаквадзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего Мишель покинет Грузию.

В последний раз глава Евросовета посещал Грузию в июле 2019 года. Тогда в Батуми прибыл Дональд Туск, он принял участие в международной конференции, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство".

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