Глава Евросовета прибудет с визитом в Грузию 28 февраля
20:25 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"1 марта председатель Евросовета Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего состоится совместная пресс-конференция для прессы. Он посетит и оккупационную линию (границу с Южной Осетией - прим. ТАСС)", - заявила администрация Зурабишвили.
У главы Евросовета также запланированы переговоры с представителями политических партий, главой парламента Арчилом Талаквадзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего Мишель покинет Грузию.
В последний раз глава Евросовета посещал Грузию в июле 2019 года. Тогда в Батуми прибыл Дональд Туск, он принял участие в международной конференции, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство".
НОВОСТИ
- 20:45 27.02.2021
- Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в Хорватии - СМИ
- 20:35 27.02.2021
- Нападениям США на сирийскую территорию является грубым нарушением Устава ООН - Дамаск
- 20:15 27.02.2021
- Из-за немецкой авиабомбы в английском Эксетере эвакуировали тысячи человек
- 19:25 27.02.2021
- В феврале могут вырасти продажи автомобилей в Китае
- 19:15 27.02.2021
- Президенту Армении направили повторное предложение об увольнении начальника Генштаба
- 18:20 27.02.2021
- После отказа президента уволить главу Генштаба на улицы Армении вышли тысячи сторонников оппозиции
- 18:10 27.02.2021
- Эффективность "Спутник V" против новых штаммов коронавируса подтверждена разработчиком
- 17:20 27.02.2021
- Спасенных индийской береговой охраной беженцев не намерены принимать в Бангладеш - МИД
- 17:10 27.02.2021
- В провинции Дейр-эз- Зор на востоке Сирии террористы ИГ подорвали газопровод
- 16:20 27.02.2021
- Патриарх Варфоломей должен обратить внимание на ущемление прав православных - РПЦ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать