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Нападениям США на сирийскую территорию является грубым нарушением Устава ООН - Дамаск

20:35 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН должен осознать свою ответственность за сохранение мира на Ближнем Востоке и принять немедленные шаги с тем, чтобы положить конец нападениям США на территорию Сирии. Об этом, как сообщило агентство САНА, говорится в послании МИД арабской республики, направленном в субботу в СБ ООН.

"Военная авиация США нанесла в ночь с 25 на 26 февраля удары по сирийским позициям в провинции Дейр-эз-Зор поблизости от границы с Ираком, что является грубым нарушением международной законности и Устава ООН", - отмечается в документе. В нем указывается, что "эта агрессия стала новым звеном в цепи непрекращающихся нарушений сирийского суверенитета со стороны США".

Как подчеркивает МИД Сирии, "такие действия неизбежно приведут к усилению напряженности на Ближнем Востоке, что отвечает интересам террористических группировок".

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