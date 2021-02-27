Нападениям США на сирийскую территорию является грубым нарушением Устава ООН - Дамаск

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН должен осознать свою ответственность за сохранение мира на Ближнем Востоке и принять немедленные шаги с тем, чтобы положить конец нападениям США на территорию Сирии. Об этом, как сообщило агентство САНА, говорится в послании МИД арабской республики, направленном в субботу в СБ ООН.



"Военная авиация США нанесла в ночь с 25 на 26 февраля удары по сирийским позициям в провинции Дейр-эз-Зор поблизости от границы с Ираком, что является грубым нарушением международной законности и Устава ООН", - отмечается в документе. В нем указывается, что "эта агрессия стала новым звеном в цепи непрекращающихся нарушений сирийского суверенитета со стороны США".



Как подчеркивает МИД Сирии, "такие действия неизбежно приведут к усилению напряженности на Ближнем Востоке, что отвечает интересам террористических группировок".



