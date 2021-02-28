Привезенный с Луны грунт власти Китая выставили на всеобщее обозрение
09:15 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный музей Китая представил общественности лунный грунт, который в декабре прошлого года доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". Как сообщило в воскресенье культурно- образовательное учреждение, цель экспозиции - "продемонстрировать мощь великого возрождения китайской нации".
Вес образцов, помещенных в специальный кристаллообразный прозрачный контейнер, составляет 100 грамм. Он достигает 38,4 см в высоту и 22,8 см в ширину. Такой размер был выбран не случайно: первое число символизирует расстояние от нашей планеты до Луны (384 тыс. км), второе - количество дней, в течение которых была осуществлена миссия по сбору и доставке реголита (обломочный материал, покрывающий поверхность безатмосферных планет и естественных спутников).
"Цель экспозиции - продемонстрировать нашему народу и всему миру настоящие образцы [лунного грунта], благодаря которым мы можем ощутить подлинный дух патриотизма, - заявил на церемонии открытия глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. - Это воплощение научной мечты, вынашиваемой общественностью, в первую очередь представителями молодого поколения".
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