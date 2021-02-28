0
0
27
НОВОСТИ

Привезенный с Луны грунт власти Китая выставили на всеобщее обозрение

09:15 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный музей Китая представил общественности лунный грунт, который в декабре прошлого года доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". Как сообщило в воскресенье культурно- образовательное учреждение, цель экспозиции - "продемонстрировать мощь великого возрождения китайской нации".

Вес образцов, помещенных в специальный кристаллообразный прозрачный контейнер, составляет 100 грамм. Он достигает 38,4 см в высоту и 22,8 см в ширину. Такой размер был выбран не случайно: первое число символизирует расстояние от нашей планеты до Луны (384 тыс. км), второе - количество дней, в течение которых была осуществлена миссия по сбору и доставке реголита (обломочный материал, покрывающий поверхность безатмосферных планет и естественных спутников).

"Цель экспозиции - продемонстрировать нашему народу и всему миру настоящие образцы [лунного грунта], благодаря которым мы можем ощутить подлинный дух патриотизма, - заявил на церемонии открытия глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. - Это воплощение научной мечты, вынашиваемой общественностью, в первую очередь представителями молодого поколения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:17 28.02.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 28 февраля, 2021
0
60
10:00 28.02.2021
США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ
0
55
09:45 28.02.2021
К концу века в Арктике может потеплеть на 20 градусов
0
69
09:30 28.02.2021
В Вирджинии одобрен законопроект по легализации марихуаны в рекреационных целях
0
72
09:00 28.02.2021
Нулевую температуру воздуха предсказывают синоптики в Москве 28 февраля
0
74
20:45 27.02.2021
Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в Хорватии - СМИ
0
683
20:35 27.02.2021
Нападениям США на сирийскую территорию является грубым нарушением Устава ООН - Дамаск
0
872
20:25 27.02.2021
Глава Евросовета прибудет с визитом в Грузию 28 февраля
0
804
20:15 27.02.2021
Из-за немецкой авиабомбы в английском Эксетере эвакуировали тысячи человек
0
715
19:25 27.02.2021
В феврале могут вырасти продажи автомобилей в Китае
0
681

Возврат к списку