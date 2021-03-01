Вооруженные формирования Украины обстреляли Ленинское на юге ДНР из минометов

07:24

ВФУ 28 февраля нанесли минометный удар по селу Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел со стороны подконтрольного Киеву села Водяное зафиксирован в 18:20. В направлении Ленинского выпущено семь мин калибром 82 мм.

ДАН (Донецкое агентство новостей)