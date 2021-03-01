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Японский премьер извинился за скандал вокруг контактов его сына с чиновниками

07:46 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга признал в понедельник, 1 марта, что скандал вокруг контактов его старшего сына с высокопоставленными чиновниками серьезно подрывает общественное доверие к главе правительства. Он заявил об этом в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента в ответ на вопросы депутатов от оппозиции.

"Сложившаяся ситуация, - сказал премьер, - серьезно подрывает доверие народа ко мне. Я глубоко раскаиваюсь и приношу извинения".

Ранее в понедельник ушла в отставку ключевая фигура нынешнего скандала - секретарь кабинета министров Японии по связям с общественностью Макико Танака. Она, в частности, занималась организацией публичных выступлений премьера, а ранее была высокопоставленной сотрудницей министерства по административным делам и коммуникациям, которое, в частности, отвечает за выдачу лицензий телевизионным и радиокомпаниям.

В этом качестве она в 2019 году по меньшей мере один раз ужинала за счет Сэйго Суги, старшего сына премьера, который работает в компании, занимающейся спутниковым вещанием. Это требует получения лицензий от министерства. За ужин сын премьера заплатил 70 тыс. иен (более 650 долларов), что расценивается как нарушение кодекса поведения чиновников, который запрещает получение подарков и подношений.

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