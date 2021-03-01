Сегодня в России вступают в силу штрафы за неуказание статуса иностранного агента

08:07 Источник: Эхо Москвы

Штрафы за неуказание статуса иностранного агента вступают сегодня в силу в России.

Председатель комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал «Эху», что деятельность иностранного агента должна быть зарегистрирована.

Предполагается, что все СМИ и люди, которые по мнению российских властей выполняют функции иностранного агента, уже должны были подать заявление о включении их в соответствующий списосок.