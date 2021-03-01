В России количество ежесуточных случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться

08:15 Источник: REGNUM

В России количество ежесуточных случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться, при этом растёт численность вакцинированных. На этом фоне в мире растёт интерес к российской вакцине: в частности, согласно сообщениям СМИ, привиться «Спутником-V» хотят даже американские дипломаты.