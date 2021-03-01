Twitter злостно нарушает законы РФ - Роскомнадзор

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора информацию, признанную запрещенной в РФ. Как сообщается в понедельник на сайте ведомства, общее число случаев отказов в удалении превысило 2,8 тыс.

"В дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией", - говорится в сообщении ведомства.