Давление воздуха в одном из отсеков МКС упало в полтора раза
12:32 01.03.2021 Источник: Интерфакс
Экипаж МКС зафиксировал падение давления воздуха в переходном отсеке (ПРК) модуля "Звезда", следует из переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.
"Давление в отсеках - 730 и 465 мм по ПРК", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
Как докладывал Рыжиков в пятницу вечером после закрытия люков в отсек модуля "Звезда", давление в ПРК было 728 мм.
26 февраля космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где наблюдается утечка воздуха.
Космонавты должны будут измерять давление в отсеке каждые четыре часа с помощью мановакуумметра.
1 марта экипаж планирует приступить к герметизации первой трещины на МКС. Для этого 26 февраля космонавты провели тренировку. Трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.
Несколько дней назад экипаж также снял с трещины временную заплатку для обследования ее на предмет расширения. Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.
В четверг космонавты обследовали участок с трещиной №3, но, как сообщал Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины". "По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.
В пятницу космонавт изучил несколько мест, которые ранее были заклеены пластиковой пленкой, обследование показало отсутствие трещин. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сообщил Рыжиков.
Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.
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