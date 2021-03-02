Более 500 млрд руб. направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года - Голикова

07:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 505 млрд руб. будет направлено в течение 2021 года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд руб. получат семьи с детьми возрасте от 3 до 7 лет. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В 2021 году мы планируем направить из федерального бюджета почти 505 млрд рублей на выплаты пособий на первого, второго и третьего ребенка, а также семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Из них 276 млрд рублей - это выплаты для семей, в которых растут дети в возрасте от 3 до 7 лет", - сказала она.