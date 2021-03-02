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Пандемия ускорила выход концепции "социального казначейства" - Голикова

07:18 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса поспособствовала скорому выходу Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года, называемой "социальным казначейством". В ходе ее реализации будет настроен механизм беззаявительного получения гражданами услуг и мер социальной поддержки, рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Важный документ, который принят правительством, это Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года. Говоря проще, это документ, выходу которого во многом "поспособствовала пандемия", безусловно, в позитивном смысле. Речь идет о беззаявительном получении услуг и мер социальной поддержки, которые связаны с выплатами различных пособий. Мы называем это "социальным казначейством", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что "социальное казначейство" - глобальный проект Минтруда России, который является одним из самых масштабных и амбициозных за последнее время.

"В результате проведенных организационных, технологических и функциональных изменений будут исключены ситуации, при которых гражданам сложно разобраться в мерах социальной поддержки, они не знают свои права, им нужно собирать документы и посещать организации. В результате внедрения социального казначейства должны получать социальную поддержку все граждане, которые имеют права и нуждаются в ней, трудозатраты государства на обеспечение процессов предоставления мер социальной поддержки сократятся", - добавила вице-премьер.

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