Россия опротестовала решение ЕСПЧ по Навальному
08:24 02.03.2021 Источник: REGNUM
Решение ЕСПЧ по делу российского блогера Алексея Навального опротестовано Москвой, сообщил 1 марта журналистам заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.
По словам чиновника, Москва направила в Страсбург (Франция) соответствующий официальный документ. Российская сторона просит в документе признать неприменимой жалобу, которая была принята ЕСПЧ.
«Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены».
Юрист добавляет, что европейским судом при принятии обеспечительных мер в отношении Навального были допущены процессуальные нарушения. В решении суда «не было ссылки ни на один на факт, и ни одной ссылки на Конвенцию» по правам человека.
Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.
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