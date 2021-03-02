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НОВОСТИ

В Минске задержали главу оппозиционной партии

08:53 02.03.2021 Источник: РОСБАЛТ

В Минске задержан глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Козлов — доверенное лицо бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Он был вызван в РУВД для составления протокола, потом его доставили в изолятор временного содержания на Окрестина.

Новый суд назначен на 3 марта.

Как уточняется, на Козлова составлен уже третий протокол по «делу Координационного совета».

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