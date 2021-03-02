Темпы роста цен на продукты в РФ оказались в 8 раз выше, чем в Европе
09:00 02.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Темпы роста цен на продукты в России, по данным Росстата, оказались в 8 раз выше, чем в Европе. В январе продовольственная инфляция составила 8,2% в годовом выражении, тогда как в странах Евросоюза – только 1%, сообщает портал Finanz.ru со ссылкой на материалы федеральной службы госстатистики.
На днях американское агентство Bloomberg включило Россию в список стран, где рост цен на продукты может стать угрозой экономике и власти. Эхо Москвы
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