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НОВОСТИ

Пономарев сообщил о ликвидации организации «За права человека»

09:32 02.03.2021 Источник: РБК

Включенный в список иноагентов правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации общественной организации «За права человека», которая после ликвидации Верховным судом одноименного движения с ноября 2019 года существовала без юрлица. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».

«Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций», — сказал Пономарев.

«И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются перед мной», — сказал Пономарев.  РБК

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