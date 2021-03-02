Пономарев сообщил о ликвидации организации «За права человека»
09:32 02.03.2021 Источник: РБК
Включенный в список иноагентов правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации общественной организации «За права человека», которая после ликвидации Верховным судом одноименного движения с ноября 2019 года существовала без юрлица. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».
«Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций», — сказал Пономарев.
«И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются перед мной», — сказал Пономарев. РБК
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