Матвиенко назвала неактуальным введение четырехдневной рабочей недели
10:00 02.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Валентина Матвиенко назвала неактуальным введение четырёхдневной рабочей недели. «Думаю, что, может быть, со временем, когда-то вернёмся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — заявила спикер Совета Федерации в интервью РИА Новости.
По её мнению, ещё не пришло время для такого нововведения.
В 2019 году, будучи премьер-министром, Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырёх дней. Он тогда приводит в пример новозеландскую компанию, которая после введения четырёхдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчёте на час рабочего времени в 20 процентов. Говорит Москва
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