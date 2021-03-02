В 2020 году в России выпустили почти на 20% меньше книг, чем ранее

10:05 Источник: РБК

В прошлом году общий тираж всех выпущенных книг и брошюр, как следует из данных Российской книжной палаты, снизился на 19%: с 435,1 млн экземпляров в 2019-м до 351,4 млн экземпляров.

Наихудшую динамику по снижению тиражей показал сегмент религиозной печатной продукции — на 34,5%, до 4,7 млн экземпляров. На 21%, до 42,6 млн экземпляров, сократился выпуск литературно-художественных изданий; на 18%, до 78,1 млн экземпляров, — изданий для детей и юношества; на 11%, до 6,7 млн экземпляров, — научной литературы. РБК