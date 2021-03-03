Цены на цветы показали существенный рост - СМИ
11:05 03.03.2021 Источник: Известия
На рост цен на импортные растения повлияли пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки. А российские подорожали за счет суровой зимы. На рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, и в этом году не так просто приобрести тюльпаны, добавили в Ассоциации цветочного ритейла. Высокие цены будут держаться минимум до конца марта.
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