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Цены на цветы показали существенный рост - СМИ

11:05 03.03.2021 Источник: Известия

За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики.

На рост цен на импортные растения повлияли пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки. А российские подорожали за счет суровой зимы. На рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, и в этом году не так просто приобрести тюльпаны, добавили в Ассоциации цветочного ритейла. Высокие цены будут держаться минимум до конца марта.

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