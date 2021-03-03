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НОВОСТИ

Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны

11:20 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил набор команды из 8 человек, готовых отправиться вместе с ним в путешествие вокруг Луны. Все расходы он берет на себя. Полет на корабле компании SpaceX запланирован на 2023 год.

Маэдзаве 45 лет, его состояние оценивается в три миллиарда долларов. Предприниматель никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.  Эхо Москвы

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