Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
11:20 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил набор команды из 8 человек, готовых отправиться вместе с ним в путешествие вокруг Луны. Все расходы он берет на себя. Полет на корабле компании SpaceX запланирован на 2023 год.
Маэдзаве 45 лет, его состояние оценивается в три миллиарда долларов. Предприниматель никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин. Эхо Москвы
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