Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны

11:20 Источник: Эхо Москвы

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил набор команды из 8 человек, готовых отправиться вместе с ним в путешествие вокруг Луны. Все расходы он берет на себя. Полет на корабле компании SpaceX запланирован на 2023 год.

Маэдзаве 45 лет, его состояние оценивается в три миллиарда долларов. Предприниматель никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин. Эхо Москвы