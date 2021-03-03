Контрразведка ФРГ сможет вести слежку за членами "Альтернативы для Германии" - Spiegel
13:32 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка, БФФ) официально выдвинула подозрения в правоэкстремистской деятельности в отношении "Альтернативы для Германии" (АдГ) и отныне сможет вести тайную слежку за членами этой партии. Об этом сообщило в среду издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.
По его информации, ведомство признало, что деятельность всей партии, а не только ее региональных ячеек, вызывает подозрения в правом экстремизме. Это дает контрразведке широкие возможности для слежки за ее членами. Основанием послужил примерно 1000-страничный доклад БФФ для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка.
Как уточняет "Шпигель", БФФ пока не объявляет публично о том, что вся АдГ отныне считается "подозреваемой в правом экстремизме". Тем не менее, глава ведомства Томас Хальденванг утром в среду сообщил на видеоконференции с участием руководителей региональных подразделений БФФ о том, что соответствующее решение было принято 25 февраля, пишет издание.
Контрразведка ФРГ на протяжении последних двух лет вместе с земельными ведомствами изучала вопрос о возможности наблюдения за партией на федеральном уровне. В центре внимания, в частности, стоял вопрос, какое влияние в АдГ имеют сторонники ее крайне правого крыла - в настоящему времени распущенной внутрипартийной группы, которая так и называлась "Крыло". Ранее под подозрения правоохранительных органов официально попала и молодежная организация АдГ.
БФФ намеревалось официально выдвинуть подозрения против партии еще в январе, однако АдГ направило несколько исков, в том числе в административный суд в Кельне, с целью не допустить такого сценария. На время рассмотрения ведомство обязалось не вести слежку за депутатами "Альтернативы для Германии" в Бундестаге, ландтагах (земельных парламентах) и Европарламенте. Сейчас контрразведка направила в суд в Кельне документы с ее оценкой деятельности партии.
НОВОСТИ
- 14:32 03.03.2021
- Те, кто пытается помешать работе полиции, будут наказаны по всей строгости закона - Путин
- 14:12 03.03.2021
- Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам
- 14:00 03.03.2021
- Песков назвал возмутительными бездоказательные заявления США о якобы отравлении Навального
- 13:20 03.03.2021
- На Камчатке столкнулись два автобуса, есть жертвы
- 13:05 03.03.2021
- Москва подготовит ответные меры на новые санкции ЕС и США против России - Песков
- 13:00 03.03.2021
- Опубликованы фотографии вооруженных детей якобы из Среднеуральского монастыря
- 12:32 03.03.2021
- Совфед расширил круг многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время
- 12:20 03.03.2021
- Рассылки "Госуслуг" носят информационный характер и не требуют оставлять данные - Минцифры
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 12:00 03.03.2021
- Количество долларовых миллиардеров в Китае превысило тысячу - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать