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Контрразведка ФРГ сможет вести слежку за членами "Альтернативы для Германии" - Spiegel

13:32 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка, БФФ) официально выдвинула подозрения в правоэкстремистской деятельности в отношении "Альтернативы для Германии" (АдГ) и отныне сможет вести тайную слежку за членами этой партии. Об этом сообщило в среду издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

По его информации, ведомство признало, что деятельность всей партии, а не только ее региональных ячеек, вызывает подозрения в правом экстремизме. Это дает контрразведке широкие возможности для слежки за ее членами. Основанием послужил примерно 1000-страничный доклад БФФ для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка.

Как уточняет "Шпигель", БФФ пока не объявляет публично о том, что вся АдГ отныне считается "подозреваемой в правом экстремизме". Тем не менее, глава ведомства Томас Хальденванг утром в среду сообщил на видеоконференции с участием руководителей региональных подразделений БФФ о том, что соответствующее решение было принято 25 февраля, пишет издание.

Контрразведка ФРГ на протяжении последних двух лет вместе с земельными ведомствами изучала вопрос о возможности наблюдения за партией на федеральном уровне. В центре внимания, в частности, стоял вопрос, какое влияние в АдГ имеют сторонники ее крайне правого крыла - в настоящему времени распущенной внутрипартийной группы, которая так и называлась "Крыло". Ранее под подозрения правоохранительных органов официально попала и молодежная организация АдГ.

БФФ намеревалось официально выдвинуть подозрения против партии еще в январе, однако АдГ направило несколько исков, в том числе в административный суд в Кельне, с целью не допустить такого сценария. На время рассмотрения ведомство обязалось не вести слежку за депутатами "Альтернативы для Германии" в Бундестаге, ландтагах (земельных парламентах) и Европарламенте. Сейчас контрразведка направила в суд в Кельне документы с ее оценкой деятельности партии.

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