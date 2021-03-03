Песков назвал возмутительными бездоказательные заявления США о якобы отравлении Навального
14:00 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бездоказательные утверждения США о том, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен российскими спецслужбами, являются возмутительными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС ранее во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.
Как отметил представитель Кремля, "в качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело "берлинского пациента". "При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно, - подчеркнул Песков. - Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами".
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