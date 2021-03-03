0
0
97
НОВОСТИ

Песков назвал возмутительными бездоказательные заявления США о якобы отравлении Навального

14:00 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бездоказательные утверждения США о том, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен российскими спецслужбами, являются возмутительными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС ранее во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

Как отметил представитель Кремля, "в качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело "берлинского пациента". "При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно, - подчеркнул Песков. - Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 03.03.2021
Те, кто пытается помешать работе полиции, будут наказаны по всей строгости закона - Путин
0
60
14:12 03.03.2021
Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам
0
102
13:32 03.03.2021
Контрразведка ФРГ сможет вести слежку за членами "Альтернативы для Германии" - Spiegel
0
160
13:20 03.03.2021
На Камчатке столкнулись два автобуса, есть жертвы
0
168
13:05 03.03.2021
Москва подготовит ответные меры на новые санкции ЕС и США против России - Песков
0
188
13:00 03.03.2021
Опубликованы фотографии вооруженных детей якобы из Среднеуральского монастыря
0
192
12:32 03.03.2021
Совфед расширил круг многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время
0
213
12:20 03.03.2021
Рассылки "Госуслуг" носят информационный характер и не требуют оставлять данные - Минцифры
0
198
12:05 03.03.2021
Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
0
245
12:00 03.03.2021
Количество долларовых миллиардеров в Китае превысило тысячу - исследование
0
227

Возврат к списку