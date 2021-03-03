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Правозащитники подсчитали число арестов в Белоруссии после февральских простестов

20:30 03.03.2021 Источник: Интерфакс

В Белоруссии более 220 участников протестов получили в феврале административные аресты, более 70 оштрафованы, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" в среду.

"Правозащитники" Весны" внимательно следили за задержаниями мирных протестующих и судебными процессами по административным делам над ними в феврале 2021 года. Правозащитникам известно о вынесении 312 судебных решений по административным делам: из них 222 - о наложении ареста, 73 - о наложении штрафа", - уточнили в центре.

Также судами было вынесено девять предупреждений, как минимум одно дело прекращено, еще несколько вернули на доработку в РУВД.

В "Весне" уточнили, что в феврале около 125 человек получили по 15 суток ареста. Кроме того, в последнем месяце зимы задерживали не менее 15 журналистов. Также известно, что к административной ответственности привлекли четырех человек с инвалидностью.

По данным правозащитников, всего в феврале было задержано более 500 протестующих.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента

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