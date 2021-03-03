Андрей Воробьев проинспектировал Королёвскую горбольницу
20:47 03.03.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
«Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями и главная задача, которую они нам поставили – ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок, - сказал губернатор. - Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат, и улыбка врача лечит, и соблюдение всех необходимых протоколов. Все это в совокупности дает хороший результат».
Подобных операционных в России всего 6. Одна из них - в Клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» в Одинцовском г.о. Значительно сокращается время подготовки к операции. Хирургу и всей бригаде не приходится отвлекаться на приборы во время работы. Система позволяет архивировать фото- и видеоизображения, создавать истории болезни пациентов, сохранять сведения о диагностических исследованиях и выводить их на мониторы.
«В нашем оперблоке 6 операционных: 2 экстренные, 2 плановые, гибридная и интегрированная. В последней можно проводить все виды эндоскопических вмешательств – от коленки до онкологии. Здесь мы можем делать 8-10 операций в день, до 3 тыс в год, – сказал главврач Королевской горбольницы Эдуард Шпилянский. – Раньше горожане ездили в сосудистые центры в Мытищи, Москвы, а теперь будут получать помощь у нас. Малоинвазивные хирургические вмешательства позволят сократить время пребывания пациента на больничной койке».
Андрей Воробьёв поздравил женский коллектив медучреждения с наступающим 8 марта и вручил госнаграды сотрудникам за работу в период пандемии. В 1-ю волну здесь было открыто 200 ковидных коек, вылечено более 1,8 человек. Еще свыше 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 помощь оказана амбулаторно.
Губернатору также доложили, что в 2021 году в Московской области введут поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, офис врача общей практики в с. Виноградово, начнут строить еще 6 лечебных заведений.
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