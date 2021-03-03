Андрей Воробьев проинспектировал Королёвскую горбольницу

20:47

Фото пресс-службы правительства

Московской области



В Королевской горбольнице оборудовали уникальную операционную, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу медучреждения, где впервые за более чем 30 лет проведен капремонт. Жители города смогут получать качественную медпомощь недалеко от дома и бесплатно - по полису ОМС.

«Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями и главная задача, которую они нам поставили – ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок, - сказал губернатор. - Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат, и улыбка врача лечит, и соблюдение всех необходимых протоколов. Все это в совокупности дает хороший результат».

Подобных операционных в России всего 6. Одна из них - в Клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» в Одинцовском г.о. Значительно сокращается время подготовки к операции. Хирургу и всей бригаде не приходится отвлекаться на приборы во время работы. Система позволяет архивировать фото- и видеоизображения, создавать истории болезни пациентов, сохранять сведения о диагностических исследованиях и выводить их на мониторы.

«В нашем оперблоке 6 операционных: 2 экстренные, 2 плановые, гибридная и интегрированная. В последней можно проводить все виды эндоскопических вмешательств – от коленки до онкологии. Здесь мы можем делать 8-10 операций в день, до 3 тыс в год, – сказал главврач Королевской горбольницы Эдуард Шпилянский. – Раньше горожане ездили в сосудистые центры в Мытищи, Москвы, а теперь будут получать помощь у нас. Малоинвазивные хирургические вмешательства позволят сократить время пребывания пациента на больничной койке».

Андрей Воробьёв поздравил женский коллектив медучреждения с наступающим 8 марта и вручил госнаграды сотрудникам за работу в период пандемии. В 1-ю волну здесь было открыто 200 ковидных коек, вылечено более 1,8 человек. Еще свыше 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 помощь оказана амбулаторно.

Губернатору также доложили, что в 2021 году в Московской области введут поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, офис врача общей практики в с. Виноградово, начнут строить еще 6 лечебных заведений.