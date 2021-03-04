Facebook отменяет запрет на политическую рекламу

07:45 Источник: Интерфакс

Социальная сеть Facebook в четверг отменит свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года, сообщила компания.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов (в США) в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после Дня выборов", - написала компания в своем блоге в среду.

Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре перед вторым туром выборов в Сенат Джорджии.