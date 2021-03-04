Суд сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела соратницы Навального Любови Соболь о проникновении в чужое жилище
08:08 04.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Суд сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела соратницы Навального Любови Соболь о проникновении в чужое жилище. В декабре прошлого года она сообщила, что пыталась поговорить с матерью сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева и попала в квартиру вместе с курьером.
Следственный комитет ранее сообщил о наличии достаточной доказательной базы для обвинения Любови Соболь.
Есть вероятность, что таким образом Любовь Соболь пытаются запугать и отбить у нее желание заниматься политикой. Такое мнение в эфире «Эха» высказывала журналист и правозащитник, обозреватель интернет-издания «МБХ Медиа» Зоя Светова.
По словам Зои Световой, главная цель властей – не допустить Любовь Соболь на выборы в Госдуму в этом году.
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