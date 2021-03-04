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Лев Пономарев подал иск с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов

08:20 04.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Правозащитник Лев Пономарев подал иск к Минюсту с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов. Об этом Пономарев сообщил нашей радиостанции.

Пономарев напомнил, что помимо него в реестр включены еще несколько человек. Это Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

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