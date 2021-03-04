США пообещали больше не продвигать силой демократию в мире
08:49 04.03.2021 Источник: РОСБАЛТ
США не собираются больше продвигать демократию в мире, применяя силовые методы. Во всяком случае этого не будет при президенте Джо Байдене, пообещал государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.
Он добавил, что США пробовали эти методы в прошлом, но они не дали результатов. «Мы не будет продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы», — уточнил Блинкен, его цитирует FT.
Госсекретарь подчеркнул, что теперь США будут стремиться продвигать демократию, подавая пример другим странам.
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