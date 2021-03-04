Хуситы атаковали нефтезавод в саудовской Джидде при помощи беспилотника

08:53 Источник: РОСБАЛТ

Силы йеменских хуситов выпустили ракету по объекту Saudi Aramco в городе Джидда, расположенного на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя хуситов.

По его данным, атака была совершена утром в четверг с использованием боевого беспилотника по нефтезаводу в Джидде. Других подробностей представитель хуситов не привел.

Атакованный завод занимается поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке.