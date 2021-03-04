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Трампу советуют участвовать в выборах без Пенса - Bloomberg

09:32 04.03.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил советникам, что «серьезно рассматривает» возможность участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, советники рекомендуют Трампу не выбирать в качестве кандидата в вице-президенты занимавшего этот пост ранее Майка Пенса. Так, приближенные к экс-президенту советуют ему рассмотреть кандидатуры женщин или темнокожих.

В ходе консервативной политической конференции CPAC бывший глава государства не исключил своего участия в президентской гонке в 2024 году.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Впоследствии сенат оправдал Трампа.  Газета.Ru

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