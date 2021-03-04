Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний - СП
10:00 04.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. На это обращает внимание Счетная палата. Как говорится в материалах ведомства, это связано с отсутствием своевременной помощи на фоне пандемии. Счетная палата отмечает, что снижение объемов оказания плановой медпомощи вызвано введенными ограничительными мерами. Сохранить объемы плановой помощи удалось только по онкологическим заболеваниям. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 04.03.2021
- Перечень услуг на «Госуслугах» могут расширить
- 10:20 04.03.2021
- Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада
- 10:05 04.03.2021
- Президент Нигерии приказал стрелять на поражение в бандитов, отказывающихся сдаваться
- 09:32 04.03.2021
- Трампу советуют участвовать в выборах без Пенса - Bloomberg
- 09:20 04.03.2021
- Первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев - СМИ
- 09:05 04.03.2021
- Прототип Starship взорвался через несколько минут после успешной посадки
- 09:00 04.03.2021
- Навальный обнаружен адвокатами в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области
- 08:54 04.03.2021
- Политолог объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине
- 08:53 04.03.2021
- Хуситы атаковали нефтезавод в саудовской Джидде при помощи беспилотника
- 08:49 04.03.2021
- США пообещали больше не продвигать силой демократию в мире
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать