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НОВОСТИ

Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний - СП

10:00 04.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. На это обращает внимание Счетная палата. Как говорится в материалах ведомства, это связано с отсутствием своевременной помощи на фоне пандемии. Счетная палата отмечает, что снижение объемов оказания плановой медпомощи вызвано введенными ограничительными мерами. Сохранить объемы плановой помощи удалось только по онкологическим заболеваниям. Эхо Москвы

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