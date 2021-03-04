Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний - СП

10:00 Источник: Эхо Москвы

Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. На это обращает внимание Счетная палата. Как говорится в материалах ведомства, это связано с отсутствием своевременной помощи на фоне пандемии. Счетная палата отмечает, что снижение объемов оказания плановой медпомощи вызвано введенными ограничительными мерами. Сохранить объемы плановой помощи удалось только по онкологическим заболеваниям. Эхо Москвы