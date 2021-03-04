Президент Нигерии приказал стрелять на поражение в бандитов, отказывающихся сдаваться
10:05 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отдал приказ находящимся в штате Замфара службам безопасности стрелять на поражение в любого подозреваемого в бандитизме, имеющего в руках оружие и отказывающегося сдаться властям. Об этом сообщила в четверг нигерийская газета "Вангард" со ссылкой на официального представителя президента Маллама Гарба Шеху.
"Президент приказал силам безопасности начать операцию в лесистых районах штата Замфара и уничтожать тех бандитов, которые будут застигнуты с автоматическим оружием в руках и откажутся сдаться", - отметил Шеху.
Бухари объявил 2 марта запретную зону для полетов над штатом Замфара и ввел запрет на любую добычу на его территории полезных ископаемых негосударственными предприятиями. По словам Шеху, вертолеты используются в штате для снабжения бандитов оружием, а также для вывоза золота, добычу которого они контролируют. "Запрет на добычу золота негосударственными артелями в штате Замфара введен в интересах всего народа Нигерии", - подчеркнул он.
Эти меры федерального правительства Нигерии приняты после освобождения в минувший вторник 279 школьниц, похищенных 26 февраля из школы-интерната в штате Замфара. Президент страны провел в последние два дня серию встреч и консультаций с властями различных уровней, командованием служб безопасности и вооруженных сил с тем, чтобы исключить в будущем подобные инциденты.
Нападения на школы с целью захвата учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Так, 11 декабря 2020 года в соседнем с Замфара штате Кацина бандитами были похищены из школы- интерната 344 мальчика. Спустя шесть дней они все были освобождены после переговоров.
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