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Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада

10:20 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти четверть трудовых мигрантов в мире предпочитают переехать в Канаду для работы. Также привлекательными для работы странами респонденты сочли США, Австралию и Германию, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов - физического и виртуального", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США", - говорится в выводах исследования. По данным исследователей, ее выбрали 24% респондентов.

Отмечается, что в аналогичных исследованиях 2014 и 2018 годов Канада занимала третью строчку в рейтинге популярности стран среди мигрантов, а первую - традиционно США. В 2020 году США стала второй наиболее привлекательной страной для переезда ради работы, ее выбрали 20% респондентов, и столько же отдали предпочтение Австралии. Порядка 19% переехали бы работать в Германию, по 14% - в Великобританию или Японию.

При этом только половина опрошенных готовы переехать в другую страну ради работы, что значительно меньше показателей 2014 (64%) и 2018 годов (57%). "Из почти 17 тыс. респондентов из России готовность уехать ради работы выразили 47%. В 2014 и 2018 годах это было 45 и 46% соответственно", - отмечается в исследовании. При этом респонденты из почти всех стран - участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы, заключают авторы.

"В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. 57% участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании, и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду", - отмечают эксперты, уточнив, что именно специалисты из индустрии IT и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма.

Опрос проводился в 190 странах среди 209 тыс. участников в возрасте в среднем от 20 до 40 лет в октябре - декабре 2020 года.

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