Перечень услуг на «Госуслугах» могут расширить

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Минэкономики России предложило расширить перечень услуг, оказываем гражданам через портал «Госуслуг». В частности, в электронном виде можно будет информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке. Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство, отмечает ведомство.

«Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке; а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Коммерсантъ