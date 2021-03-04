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Перечень услуг на «Госуслугах» могут расширить

10:32 04.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Минэкономики России предложило расширить перечень услуг, оказываем гражданам через портал «Госуслуг». В частности, в электронном виде можно будет информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке. Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство, отмечает ведомство.

«Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке; а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).  Коммерсантъ

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