США считают основным врагом всех конкурентов - Захарова
11:00 04.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Захарова: США считают основным врагом всех конкурентов в любой сфере. Об этом официальный представитель МИДа РФ заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Русофобия — это та волшебная палочка, которая приходит на помощь, когда нужно показать, что они якобы едины. Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе»
По словам Марии Захаровой, новая администрация США провозгласила выход на новый уровень всеатлантического партнёрства между Вашингтоном и Брюсселем.
«Глобально мы видим процесс политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с США. У этого подхода есть различные формы реализации. Это и односторонние санкции, и политическое давление, и вмешательства во внутренние дела, и кампании дезинформации».
Накануне Евросоюз впервые ввёл санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырёх граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС об ограничительных мерах заявили Соединённые Штаты.
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