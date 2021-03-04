В России выявили 11 385 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 385. Общее количество инфицированных достигло 4 290 135, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 123, до 3 869 857. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 90,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 475 против 452 днем ранее. Всего от инфекции умерли 87 823 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,05%, следует из данных штаба.
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