Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области называл себя смертником
12:32 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ показала видео задержания гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. На кадрах оперативной съемки мужчина говорит, что он смертник.
"Ты уже конкретно настроен?" - спрашивает его после задержания оперативник. "Да, я смертник", - отвечает тот.
Как следует из видео ФСБ, предполагаемого террориста задержали ночью в его доме. При этом он отказался от понятых и не стал что-либо подписывать. У него же в доме и на участке были найдены компоненты для взрывного устройства, в том числе поражающие элементы в виде гвоздей.
Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина готовил теракт по мотивам ненависти к действующей власти, он также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. "По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти", - сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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