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Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе - Песков

13:05 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе и надеется, что руководству Украины удастся удержать действующие в регионе подразделения от наращивания напряженности. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "все это повод для серьезной обеспокоенности". "Мы тщательно анализируем ситуацию. Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", - подчеркнул Песков.

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