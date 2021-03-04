Бывший первый замначальника Главного штаба ВС Армении Хачатрян требует через суд восстановления в должности

13:32 Источник: Интерфакс

Бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВС Армении, Герой Армении Тиран Хачатрян обратился в административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна о его освобождении от должности.

Как сообщается на сайте Судебного департамента Армении, иск направлен 3 марта.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян обратился в Конституционный суд.

Утром в среду в ГШ заявили, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности. Кроме того, там выступили с утверждением, что Конституционный суд не обладает полномочиями по решению вопроса снятия главы Генштаба или определению конституционности проекта указа президента.