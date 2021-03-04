Пашинян и глава парламентской оппозиции провели переговоры о проведении досрочных выборов
14:12 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян в четверг провели встречу для обсуждения возможности проведения досрочных парламентских выборов, однако пока не пришли к согласию. Об этом после встречи с Пашиняном заявил журналистам сам Марукян.
"Мы провели переговоры с Пашиняном. Я предложил рассмотреть вопрос начальника Генштаба ВС после проведения внеочередных выборов. По сути, премьер не связывает эти темы, однако мы связываем. В настоящий момент нет никаких договоренностей, однако консультации продолжаются, страна должна выйти из кризиса, а для этого надо провести досрочные выборы", - заявил он.
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