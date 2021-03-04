Ответственность за неуплату алиментов распространяется и на неполные выплаты - пленум ВС
15:00 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алиментщики, которые лишь частично выплачивают средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей, также подпадают под административную ответственность. Это разъяснил Верховный суд РФ в разработанном постановлении пленума "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", вынесенном на рассмотрение в четверг.
"Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением", - говорится в постановлении пленума ВС.
Тем самым высшая судебная инстанция подтвердила, что частичная уплата алиментов не освобождает от ответственности - "под нарушением судебного акта или соглашения об уплате алиментов следует понимать неуплату алиментов в размере, в срок и способом, которые установлены данным решением или соглашением", пояснил пленум.
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