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Резолюция в СУ МАГАТЭ была отклонена благодаря усилиям Тегерана, РФ и Китая - МИД Ирана

16:00 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект резолюции в отношении Тегерана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) был отклонен благодаря усилиям Ирана, РФ и Китая. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Благодаря [нашим] дипломатическим усилиям в Тегеране, Вене и столицах трех европейских стран (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС), а также сотрудничеству со стороны России и Китая резолюция была отклонена", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

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