0
0
55
НОВОСТИ

Помпео допустил выдвижение в президенты

16:12 04.03.2021 Источник: Газета.Ru

Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил своего участия в президентской гонке в 2024 году, если бывший глава государства Дональд Трамп не будет баллотироваться. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Я всегда был готов к борьбе. Я глубоко забочусь об Америке», — ответил Помпео на вопрос о своем возможном участии в выборах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Дональда Трампа выдвигаться на пост президента страны в 2024 году.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Впоследствии сенат оправдал Трампа.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 04.03.2021
На Украине началась третья волна коронавируса, возможен новый локдаун - премьер
0
47
16:00 04.03.2021
Резолюция в СУ МАГАТЭ была отклонена благодаря усилиям Тегерана, РФ и Китая - МИД Ирана
0
114
15:32 04.03.2021
Только два суперкомпьютера РФ входят в топ-500 лучших в мире - академик РАН
0
177
15:12 04.03.2021
Интернет может разрушить общество, если не будет подчинен моральным законам - Путин
0
197
15:00 04.03.2021
Ответственность за неуплату алиментов распространяется и на неполные выплаты - пленум ВС
0
170
14:32 04.03.2021
Песков не стал комментировать возможность возобновления расследования об убийстве Немцова
0
228
14:12 04.03.2021
Пашинян и глава парламентской оппозиции провели переговоры о проведении досрочных выборов
0
217
14:02 04.03.2021
Церковный суд оставил в силе приговор Кураеву
0
256
14:00 04.03.2021
Житель Мурманска расплатился в церкви "билетами банка приколов"
0
228
13:32 04.03.2021
Бывший первый замначальника Главного штаба ВС Армении Хачатрян требует через суд восстановления в должности
0
231

Возврат к списку