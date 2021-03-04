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На Украине началась третья волна коронавируса, возможен новый локдаун - премьер

16:32 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа инфицированных коронавирусом на Украине говорит о начале третьей волны распространения инфекции. В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения, заявил в четверг на пресс- конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На Украине началась третья волна эпидемии", - заявил он, пояснив, что в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся.

По словам главы правительства, пока непонятно, будет ли вновь вводиться локдаун. Однако Шмыгаль допустил такую возможность в том случае, "если большинство областей будут в "красной зоне" [карантина]".

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