Приговор врачу Елене Мисюриной отменен, дело закрыто за отсутствием состава преступления
17:00 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Мисюриной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", части 2 статьи 238 УК РФ, отменен. Уголовное дело прекращено по пункту 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления", - сказал представитель суда.
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