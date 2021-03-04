Приговор врачу Елене Мисюриной отменен, дело закрыто за отсутствием состава преступления

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Мисюриной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", части 2 статьи 238 УК РФ, отменен. Уголовное дело прекращено по пункту 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления", - сказал представитель суда.